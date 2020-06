UBI Banca posticipa accordi Bancassurance

editato in: da

(Teleborsa) – UBI Banca ha concordato con il Gruppo Cattolica Assicurazioni e il Gruppo Aviva Italia la nuova scadenza degli accordi Bancassurance Vita, stipulati con entrambi i partner assicurativi e posticipati al 30 giugno 2021.

Lo ha comunicato il Gruppo, precisando che il nuovo accordo prevede come termine per l’eventuale comunicazione della disdetta il 31 marzo 2021, con conseguente slittamento dei termini per la comunicazione dell’eventuale esercizio dei meccanismi opzionali associati a tale evento.

In mancanza di disdetta entro tale data, conclude la nota, gli accordi si rinnoverebbero alle condizioni attualmente stabilite.

