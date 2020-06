editato in: da

(Teleborsa) – UBI Banca ha comunicato di aver partecipato all’asta TLTRO3 della Banca Centrale Europea per un ammontare di 12 miliardi di euro.

Lo conferma l’Istituto in una nota. La banca inoltre “ha rimborsato l’importo residuo di TLTRO2 in essere (complessivamente circa 10 miliardi di euro, per effetto della scadenza odierna di una tranche da 7,5 miliardi di euro e al rimborso anticipato di 2,5 miliardi con scadenza finale marzo 2021).