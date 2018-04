UBI Banca, ok assemblea a dividendo di 0,11 euro/azione

editato in: da

(Teleborsa) – L’assemblea degli azionisti di UBI Banca ha deliberato con il voto favorevole del 99,89% del capitale presente, la proposta di

distribuzione di un dividendo unitario di 0,11 euro. A valere sulla riserva straordinaria, previa copertura della perdita di esercizio a valere sulla riserva sovrapprezzo azioni, così come proposto dal Consiglio di Gestione in considerazione dell’adeguata patrimonializzazione del Gruppo secondo i parametri stabiliti dalle Regole di Basilea 3 e in conformità alla Comunicazione della Banca Centrale Europea del 27 dicembre 2017 in tema di politiche di distribuzione del dividendo.

Il dividendo sarà pagato sulle n. 1.141.300.266 azioni ordinarie in circolazione, al netto delle azioni proprie detenute in portafoglio, pari a un monte dividendi di massimi 125,5 milioni di euro e sarà messo in pagamento con data di stacco, record date e data di pagamento rispettivamente il 21, 22 e 23 maggio 2018, contro stacco della cedola n. 21.

L’Assemblea, chiamata ad eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri, ha confermato i candidati proposti dal Consiglio di Sorveglianza; sulla base dei voti attribuiti a ciascun candidato, il Collegio dei Probiviri risulta, per il triennio 2018/2020, così composto: G. ONOFRI, Presidente; A. ROTA, Proboviro Effettivo; R. LUZZANA, Proboviro Effettivo; P. TIRALE, Proboviro Supplente; G. DONATI, Proboviro Supplente.

L’Amministratore Delegato della Banca, Victor Massiah, ha dichiarato di attendersi per il 2018 un risultato nettamente migliore rispetto al 2017. “Il buon inizio d’anno – ha spiegato – ci permette di essere ottimisti sul 2018, l’attesa è di un risultato positivo, nettamente migliore del 2017”.

Il top manager ritiene che UBI Banca abbia superato “in maniera molto tranquilla, ma rigorosa” l’ispezione della Banca Centrale Europea sulla qualità del credito recentemente conclusa e di cui si attende ancora la relazione ufficiale.