UBI Banca, Massiah spera in “un 2018 estremamente favorevole”

(Teleborsa) – Crescita è la parola chiave del 2018 di UBI Banca. “Il 2018 ci dovrebbe portare un incremento estremamente significativo della redditività e quindi un’ulteriore realizzazione del piano industriale che abbiamo presentato”, ha dichiarato il consigliere delegato Victor Massiah commentando i risultati del 2017.

Il manager spera in “un 2018 estremamente favorevole”, con “una crescita su tutte le variabili più importanti: una crescita sul margine di interesse grazie a un’ulteriore riduzione del conto del funding; una crescita in termini commissionali grazie al fatto che abbiamo veramente realizzato tutte le condizioni per poter crescere su ogni singola componente, sia dal punto di vista dell’asset management che dal punto di vista assicurativo che dal punto di vista delle commissioni sulle attività più tradizionali”.

Parlando di credito, Massiah ha dichiarato che “è evidente che tutte le azioni che abbiamo rappresentato prima sia in termini di 2017 che di primo accoglimento dei principi Ifrs9 dovrebbero portarci a un costo del rischio più basso di quello del 2017”.