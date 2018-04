UBI Banca, Massiah: “Risultati 2018 in netto miglioramento”...

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata positiva per UBI Banca, che schiva le vendite che stanno investendo i listini europei riportando un rialzo dello 0,68%.

Parlando in occasione dell’Assemblea ordinaria in corso di svolgimento a Brescia, l’Amministratore Delegato della Banca, Victor Massiah, ha dichiarato di attendersi per il 2018 un risultato “nettamente migliore” rispetto al 2017.

“Il buon inizio d’anno ci permette di essere ottimisti sul 2018, l’attesa è di un risultato positivo, nettamente migliore del 2017”, ha spiegato agli azionisti.

Il top manager ritiene inoltre che UBI Banca abbia superato “in maniera molto tranquilla ma rigorosa” l’ispezione della Banca Centrale Europea sulla qualità del credito recentemente conclusa e di cui si attende ancora la relazione ufficiale.

Tornando all’Assemblea, risultano presenti 886 azionisti, pari al 42,7% del capitale.

Ieri sera, inoltre, l’Istituto ha fatto sapere di aver lanciato “con successo” la sua prima emissione obbligazionaria senior non-preferred, un’emissione benchmark a 5 anni a tasso fisso per un ammontare di 500 milioni di euro, a valere sul Programma EMTN del Gruppo.

Nel corso della mattinata di ieri, 5 aprile, sono stati ricevuti ordini da circa 130 investitori, per un totale di circa 1 miliardo di euro.