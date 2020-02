UBI Banca, Massiah: “Nuovo Piano in ottica stand alone”

editato in: da

(Teleborsa) – Il Consigliere delegato di UBI Banca, Victor Massiah, in occasione del 26° Congresso Assiom Forex a Brescia, ha parlato del Piano strategico che la banca presenterà il prossimo 17 febbraio, subito dopo i risultati 2019, in calendario lunedì prossimo 10 febbraio.

“Il nostro piano è in ottica stand alone”, ha ribadito Massiah a chi chiedeva della possibilità di nuove combinazioni con altre banche. E parlando in generale del nuovo processo di consolidamento del settore bancario, Massiah ha affermato “è scritto nella pietra, ma non sappiamo quando avverrà”.