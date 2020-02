UBI Banca, Massiah esclude buyback: “Abbiamo sempre preferito cedole”

editato in: da

(Teleborsa) – “Abbiamo sempre distribuito dividendi in denaro anche al picco della crisi e non penso che questo cambierà anche se mai dire mai”. Lo ha detto il CEO di UBI Banca, Victor Massiah, in conference call con gli analisti sui risultati 2019, rispondendo a una domanda sulla possibilità che la banca, nel futuro, possa remunerare i propri azionisti anche con il riacquisto di azioni proprie oltre che con dividendi.

Il numero uno della banca si è detto “molto soddisfatto” dei risultati consolidati 2019, conseguiti grazie alla “buona difesa del margine di interesse” rispetto a quella di molti concorrenti e ad un “importantissimo risultato” in termini di commissioni, che sono cresciute di oltre il 5% su un nuovo record. Massiah ha definito “sana” la riduzione dei costi perché “non rinuncia a finanziare la crescita” visto che UBI ha anche “incrementato significativamente gli investimenti in tecnologia”.

Sulla bancassicurazione – ha aggiunto Massiah – “abbiamo una deadline il 30 di giugno, fino ad allora tutte le possibilità sono aperte. Possiamo considerare tutto” sia “un rinnovo” con gli stessi o diversi partner assicurativi, sia “una gestione interna”. Il CEO ha spiegato che nessuna decisione è stata presa “non saremo pronti a dire qualcosa neanche la settimana prossima”, quando ci sarà il piano industriale, “se non che nel piano ci sarà l’ipotesi più conservativa”.

Rispetto al nuovo Piano che sarà presentato il prossimo 17 febbraio, il manager ha affermato che il 2019, grazie a una accelerazione sulla componente dei proventi commissionali e a forti investimenti sulla tecnologia e a un’importante riduzione dell’NPE Ratio, “ha posto le basi per un piano importante e che confermerà e rafforzerà la capacità di produrre qualità di servizio e di risultati della nostra banca”.