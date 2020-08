UBI Banca, Massiah: “Banca solida. Creato valore per azionisti&#...

editato in: da

(Teleborsa) – L’Ad di UBI Banca, Victor Massiah, in conference call sui risultati del semestre, ha qualificato la semestrale come “fattivamente positiva”, perché “rappresenta solidità” e dimostra che la banca è più che pronta ad affrontare le sfide poste dal Covid e per “erogare i dividendi promessi” agli azionisti dall’ultimo Piano.

Su questo punto, Massiah, tirando le somme di 18 anni di gestione della banca, ha affermato che UBI “ha pagato più dividendi di quanti soldi ha chiesto ad azionisti”, ricordando che “solo tre banche in Italia possono vantare questo risultato”.

“Abbiamo creato valore per azionisti”, ha ribadito Massiah, ricordando che durante questo lungo periodo, la gestione “non si è focalizzata sul Conto Economico a scapito della solidità della banca”.