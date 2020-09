editato in: da

(Teleborsa) – UBI Banca rende noto che la lista presentata da Intesa Sanpaolo per il rinnovo del CdA e del Comitato per il Controllo sulla Gestione, per gli esercizi 2020/2021/2022, è stata l’unica ad essere depositata entro i termini di scadenza fissati a ieri, 24 settembre.

L’assemblea per il rinnovo degli organi è prevista per il 15 ottobre.