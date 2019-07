UBI Banca lancia nuova tipologia di Bonifico Istantaneo

editato in: da

(Teleborsa) – UBI Banca lancia una nuova tipologia di bonifico SEPA. Questo, per i suoi correntisti, prevede l’esecuzione e l’accredito in un tempo massimo inferiore ai 10 secondi, consentendo il trasferimento istantaneo di importi fino a 15mila euro.

Il sistema di pagamento, realizzato grazie alla tecnologia Nexi, attivo da oggi e operativo 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno sarà disponibile sui canali Qui UBI, Qui UBI Affari, Digital Banking Imprese, su tutte le app del Gruppo e allo sportello.

“L’innovazione continua a rappresentare una priorità per UBI Banca nell’ottica di un miglioramento dei servizi offerti alla clientela”- ha commentato Natascia Noveri, Responsabile Marketing di UBI Banca. “Il nuovo bonifico istantaneo consentirà di agevolare il trasferimento di denaro senza attendere i tempi tecnici di accredito del bonifico ordinario e rendendo possibile tutte quelle transazioni che necessitano di una conferma contestuale del pagamento, ad esempio la compravendita di beni usati tra privati piuttosto che lo sblocco di forniture tra imprese. Si tratta di una conferma della strategia del nostro istituto di credito che punta all’evoluzione e al miglioramento dell’esperienza del cliente, sfruttando tecnologie sicure, semplici, ma soprattutto utili al pubblico che si affida ai servizi finanziari della Banca”.