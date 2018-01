(Teleborsa) – UBI Banca torna sui mercato dei covered bond con una nuova emissione “dual tranche” a 6,2 e 12 anni per un totale di 1 miliardo di euro.

L’Istituto, si legge in una nota, ha raccolto ordini per un ammontare complessivamente pari a circa 1,3 miliardi di euro, superiore del 30% circa all’importo previsto per l’emissione.