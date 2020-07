UBI Banca, integrate informazioni su calcolatore quotazioni sito web

editato in: da

(Teleborsa) – UBI Banca annuncia di aver integrato sul proprio sito, su richiesta della Consob, le informazioni relative al calcolatore della quotazione delle sue azioni che appare sulla front page del sito web alla sezione intitolata: “La fiducia non si compra”.

In particolare, come prescritto dall’Autorità di vigilanza, è stata aggiunta una postilla che spiega: “la quotazione dell’azione di UBI Banca riportata nella suddetta tabella incorpora, tra l’altro, il premio implicito dell’offerta pubblica di acquisto e scambio promossa da Intesa Sanpaolo” con l’aggiunta che “tale quotazione non può costituire di per sé un’aspettativa del futuro andamento del titolo Ubi Banca anche successivamente alla chiusura dell’offerta”.

(Foto: © Cineberg Ug | Dreamstime.com)