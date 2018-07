Ubi Banca insignita del premio “European Grand Prix de la Mixité”

editato in: da

(Teleborsa) – UBI Banca riceve il premio “1st European Grand Prix de la Mixité – FTSE MIB Category”: un riconoscimento istituito per valorizzare e promuovere le organizzazioni che si distinguono per best practice in tema di diversità di genere e che, con l’edizione 2018, è per la prima volta attribuito su scala europea.

“Essere i primi in Italia a ricevere questo riconoscimento sottolinea l’attenzione che UBI Banca dedica costantemente alla valorizzazione del talento femminile in azienda, che si traduce in un’ampia e significativa rappresentanza a livello apicale e manageriale – ha dichiarato Letizia Moratti, Presidente del Consiglio di Gestione di UBI Banca – . Si tratta del risultato di best practice in termini di gender diversity nei confronti delle quali è oggi sempre più viva l’attenzione di tutti gli stakeholder e anche grazie a questo premio, ci auguriamo che venga incoraggiata la diffusione di tali best practice presso tutta la comunità economico-finanziaria”.

UBI Banca è risultata vincitrice nell’ambito di un panel composto dalle prime 40 società quotate alla Borsa Italiana che compongono l’indice FTSE MIB e che come tali appartengono ai diversi settori che vi sono rappresentati.

Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, Muriel Pénicaud, Ministro del Lavoro francese, Marie-Jo Zimmermann, Membro Onorario del Parlamento francese, e Joanna Cound, Managing Partner di BlackRock.