UBI Banca inclusa da Bloomberg nell’indice Gender Quality 2020

(Teleborsa) – UBI Banca dedica molta attenzione alla valorizzazione del talento femminile in azienda, qualità che le ha permesso di entrare a far parte per la prima volta delle 325 aziende inserite da Bloomberg nell’Indice Gender-Equality 2020 (GEI). Quest’anno il GEI ha ampliato il proprio raggio d’azione a 42 nuovi paesi, includendo per la prima volta nella propria valutazione compagnie basate in Repubblica Ceca, Nuova Zelanda, Norvegia, Filippine, Polonia e Russia. Le società analizzate appartengono a diversi settori, tra i quali quello dell’automotive, del credito, dell’ingegneria, dell’edilizia e del commerciale.

“Il riconoscimento di Bloomberg testimonia l’attenzione che UBI Banca dedica alla valorizzazione del talento femminile in azienda, rappresentato da un’ampia presenza a livello apicale e manageriale – ha affermato Letizia Moratti, Presidente di UBI Banca – . L’impegno della banca nei confronti della parità di genere è garantito da molti anni e con continuità ed è in linea con l’attenzione degli stakeholder nei confronti della gender diversity, sempre più viva e incoraggiata presso tutta la comunità economico-finanziaria”.

Il Top management in particolare conta ad oggi, nelle sue prime linee, una componente femminile rilevante. Tra i primi riporti la Chief Financial Officer, la Chief General Counsel, la Chief Wealth and Welfare Officer e Vice Direttore Generale, inoltre la Responsabile Comunicazione e la responsabile Investor Relations, oltre ad altre 5 donne manager a riporto della Direzione Generale.

L’attenzione della banca alle politiche di genere è stata riconosciuta anche a livello internazionale con l’attribuzione a UBI Banca del «1st European Grand Prix de la Mixité- Ftse Mib Category»: UBI è stata la prima società italiana quotata in Borsa ad aver ricevuto il riconoscimento promosso da Institut du Capitalisme Responsable ed Ethics & Boards, che nel 2018 per la prima volta è stato attribuito su scala europea per premiare le migliori pratiche di governance in tema di gender diversity.

