UBI Banca inaugura nuova filiale a Civitavecchia

(Teleborsa) – UBI Banca presenta il nuovo concept di filiale, che punta sulla trasformazione dei bisogni dei clienti, l’innovazione e la digitalizzazione, integrando il canale fisico tradizionale con sistemi digitali avanzati.

L’istituto di credito ha inaugurato a Civitavecchia una nuova filiale alla presenza di autorità e interlocutori di primo piano riuniti insieme a Cristian Fumagalli, responsabile Macro Area Territoriale Lazio, Toscana e Umbria, a Giuseppe Minervino, responsabile della Direzione Territoriale Roma Provincia Nord e ad Antonio Di Fruscio, titolare della filiale di UBI.

La Banca punta sull’integrazione tra canale fisico tradizionale e sistemi digitali avanzati grazie a un nuovo modello di consulenza dedicata. Il Gruppo, che ha investito nella rete commerciale 240 milioni di euro nell’arco del Piano Industriale 2019-2020, conta in provincia di Roma 79 filiali, 1 centro impresa e oltre 408 milioni di euro di erogazioni a famiglie e aziende.

Nel mese di ottobre nella città e provincia di Roma sono state inaugurate 5 filiali, per servire circa 200mila clienti sul territorio.

“E’ motivo di orgoglio poter essere presente oggi a Civitavecchia per inaugurare questa filiale, già aperta al pubblico, ma rinnovata strutturalmente e concettualmente attraverso l’integrazione tra canale fisico tradizionale e sistemi digitali avanzati” – ha dichiarato Cristian Fumagalli, responsabile Macro Area Territoriale Lazio, Toscana e Umbria di UBI Banca -. “Un nuovo layout all’insegna del futuro e della semplicità per rendere l’esperienza della clientela sempre più immediata, grazie anche alla figura dell’assistente digitale, un collega che farà da tutor ai clienti per agevolare al massimo il rapporto con la nuova tecnologia offrendo assistenza professionale. Lavoriamo costantemente nell’ottica di migliorare i servizi bancari che offriamo agli oltre 430.000 clienti della nostra Macro Area e ai circa 200.000 nella zona di Roma e provincia”.

