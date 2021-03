UBI Banca conclude l’acquisto di Pramerica SGR

editato in: da

(Teleborsa) – UBI Banca (Gruppo Intesa Sanpaolo) ha concluso l’acquisto del 35% di Pramerica SGR da Prudential Financial, Inc. L’accordo porta al 100% la partecipazione di UBI Banca nella società di gestione del risparmio.

Prudential – ricorda una nota – aveva acquisito la quota di minoranza in Pramerica SGR nel 2002 e, nel 2020, Intesa Sanpaolo aveva concluso un’Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio di UBI Banca, azionista di maggioranza di Pramerica SGR.

L’operazione sostiene l’obiettivo del Gruppo Intesa Sanpaolo di divenire una Wealth Management and Protection company a livello europeo e conferma il modello di business basato sul possesso di proprie fabbriche prodotto.



Attraverso la sua controllata Eurizon, Intesa Sanpaolo è già leader nel settore del risparmio gestito in Italia ed opera già in numerosi mercati internazionali (Lussemburgo, Regno Unito, Spagna, Francia, Germania, Svizzera, Europa dell’Est, Hong Kong e Cina continentale), con un’ampia gamma di prodotti e servizi di asset management per clienti retail, privati e istituzionali.

Con questa acquisizione – conclude la nota – si consegue un ulteriore passo nell’integrazione di UBI Banca in Intesa Sanpaolo.