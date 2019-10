UBI Banca, con BANCOMAT Pay possibile pagare ticket su piattaforma BitQ

editato in: da

(Teleborsa) – Da oggi si potranno pagare con il servizio BANCOMAT PAY biglietti per eventi, musei, parchi tematici e cinema come Gardaland, The Space Cinema, Acquario di Genova, Galleria degli Uffizi, Musei Vaticani. La possibilità è offerta da una partnership siglata da BANCOMAT e UBI Banca con BitQ, la piattaforma web che offre servizi innovativi nel settore del ticketing e del couponing.

BANCOMAT Pay è il nuovo sistema di pagamento di BANCOMAT messo a disposizione da UBI Banca, che consente di trasferire denaro in tempo reale tra privati e di effettuare pagamenti a favore degli esercenti convenzionati anche on-line tramite il proprio smartphone. La spesa viene addebitata direttamente sul conto corrente o sulla propria carta di pagamento con IBAN, mediante una transazione in ambiente bancario sicuro e protetto da credenziali di accesso.

La partnership siglata con BitQ ha una certa rilevanza, considerando che la categoria “servizi” nell’ambito dell’eCommerce ha raggiunto nel 2018 un giro d’affari di 12,1 miliardi di euro, più del 44% del complessivo del commercio elettronico italiano. Inoltre, le transazioni tramite smartphone in Italia crescono di anno in anno, di pari passo con il processo di digitalizzazione dei sistemi di pagamento. Nel 2018 il 33% dei pagamenti cashless si è svolto su supporti digitali (+12% rispetto al 2017).

L’accordo tra BitQ, UBI Banca e BANCOMAT si iscrive nel quadro delle iniziative volte ad abilitare nuove modalità operative che consentiranno agli organizzatori di eventi di incrementare le vendite di ticket tramite BitQ e alle aziende clienti di utilizzare i servizi digitali di ticketing erogati per attività promozionali e di fidelizzazione, usufruendo, anche, dell’eco-sistema digitale generato da BitQ.

Massimo Vaini, President of the Board di BitQ, ha sottolineato: “la partnership con UBI per BANCOMAT Pay è una tappa importante nella strategia di sviluppo di servizi digitali a valore aggiunto da offrire ai nostri Clienti, accompagnando altresì l’evoluzione dell’eco-sistema digitale sostenuto da aziende tecnologicamente integrate con la piattaforma BitQ”.

“Siamo particolarmente soddisfatti di poter annunciare la partnership con BitQ che testimonia la trasversalità d’uso di BANCOMAT Pay, oggi protagonista del percorso di evoluzione dei pagamenti digitali offerto da BANCOMAT. Grazie a UBI, con BANCOMAT Pay, i clienti di tutte le Banche potranno aver accesso a pagamenti rapidi e più sicuri”, afferma Oscar Occhipinti, Direttore Marketing & Commerciale di BANCOMAT.

“La partnership con BitQ rappresenta un importante traguardo in quanto prima piattaforma di ticketing e couponing in Italia ad abilitare i pagamenti on-line con BANCOMAT Pay. Siamo certi che gli utenti accoglieranno con favore questa importante novità che aprirà il mercato e-commerce anche a chi, non possedendo una carta di credito, ne era escluso. Siamo anche convinti che la notorietà del marchio BANCOMAT tra i consumatori, il processo di pagamento rapido e sicuro e la convenienza per i merchant, rappresentino fattori determinanti, che favoriranno una sempre più diffusa adozione di questo innovativo metodo di pagamento”, afferma Natascia Noveri, Responsabile Marketing di UBI Banca