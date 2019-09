UBI Banca, al via la nuova edizione dell’Executive MBA Ticinensis

editato in: da

(Teleborsa) – Formare manager e dirigenti in grado di guidare le imprese in contesti in rapidissima evoluzione, fornendo loro strumenti e risorse utili per comprendere e anticipare i trend in corso: sono gli obiettivi della seconda edizione dell’Executive MBA Ticinensis, il Master in Business Administration di Fondazione Alma Mater Ticinensis e Università di Pavia, sostenuto da una serie di aziende fra cui in primis UBI Banca (main partner). I contenuti della nuova edizione sono stati presentati questa mattina nell’innovativo contesto dell’Accenture Customer Innovation Network di Milano.

Fil rouge di questa edizione è il tema “Towards a New Humanity”, a rimarcare la centralità delle persone e della qualità della vita in un contesto “aumentato”, in cui la tecnologia offre moltissime nuove opportunità ma al contempo pone sfide di assoluto rilievo.

Il prof. Stefano Denicolai, direttore del corso, a proposito della classe condivide: “Sapevamo di aver intercettato un importante gap formativo, ma non immaginavamo una risposta così ampia. Ciò ha portato ad una classe di grande qualità: così il confronto fra corsisti in aula è diventato un valore aggiunto ulteriore. Per la nuova edizione cerchiamo candidati altrettanto forti.”

(Foto: © Cineberg Ug | Dreamstime.com)