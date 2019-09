UBI Banca aderisce a “Invito a Palazzo” e apre al pubblico sette palazzi storici in tutta Italia

editato in: da

(Teleborsa) – UBI Banca aderisce alla XVIII Edizione di “Invito a Palazzo”, manifestazione annuale promossa da ABI – Associazione Bancaria Italiana, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il Patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. L’iniziativa coinvolge banche e fondazioni di origine bancaria su tutto il territorio nazionale che, per l’occasione, aprono gratuitamente al pubblico edifici e spazi di particolare bellezza e interesse dal punto di vista artistico e culturale, abitualmente non accessibili.

UBI Banca aprirà al pubblico sette palazzi in altrettante città italiane, uno per ciascuna delle sette Macro Aree Territoriali in cui è organizzata la banca a livello territoriale. Gli edifici scelti si trasformeranno così, per un giorno, in veri e propri spazi museali, all’interno dei quali sarà anche possibile ammirare le numerose e rilevanti opere d’arte in essi custodite.

“Filo conduttore” dei percorsi proposti da UBI Banca è il colore: il bianco, il blu, il rosso e il verde, caratterizzanti opere della collezione della Banca, che saranno protagoniste di alcuni itinerari proposti, mentre in altri casi preverrà l’aspetto architettonico degli edifici. Si va dal bianco della grande scultura di Sol LeWitt allestita nel Palazzo storico della Banca Lombarda di Milano (ora UBI Banca), al blu del dipinto di Peter Halley nel salone centrale del Palazzo Storico della Banca Popolare di Bergamo (ora UBI Banca), parte anche del nuovo allestimento che caratterizza lo spazio, al verde della grande tela di Andrea Tavernier presente sulla parete dello scalone d’onore del Palazzo storico del Credito Agrario Bresciano (ora UBI Banca), per finire con il rosso delle opere secentesche in comodato alla Galleria Nazionale di Cosenza.

Sabato 5 ottobre, e in alcuni casi anche domenica 6 ottobre, nei beni saranno organizzate visite guidate condotte da persone che lavorano nel gruppo UBI Banca che, a prescindere dalle loro funzioni abituali, faranno da mediatori culturali e narratori, contribuendo così al progetto di condivisione del patrimonio artistico della Banca e rendendo specifica e personale l’esperienza di visita. Accanto a loro saranno presenti inoltre alcuni studenti delle scuole superiori, reclutati grazie al progetto Guida per un giorno, sostenuto con l’ausilio degli USR – Uffici scolastici regionali – nell’ambito del Progetto MIUR Alternanza Scuola-Lavoro.

Le ricerche storico artistiche e archivistiche sulla base delle quali sono stati elaborati i percorsi sono state condotte dagli storici dell’architettura e dell’arte Roberto Caterino, Riccardo Pizzinelli, Andrea Minessi, Christiano Marchegiani, Enrico de Pascale, Stefano Barlassina e Giulia Toso.