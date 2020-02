UBI, anche Fitch pone rating sotto osservazione con profili positivi

editato in: da

(Teleborsa) – L’agenzia Fitch ha posto sotto osservazione con implicazioni positive (Watch Positive) tutti i rating di UBI Banca, quello dell’emittente di lungo periodo BBB- e quello di breve periodo F3 e tutti gli altri rating (viability rating bbb-; Support rating 5). Una decisione che segue quelle analoghe di Moody’s e di S&P.

La decisione, spiega l’agenzia statunitense, fa seguito all’OPS presentata da Intesa Sanpaolo. La transazione – si ricorda – è soggetta all’approvazione delle autorità ed all’acquisizione da parte di Intesa di almeno i due terzi delle azioni di UBI, ma Intesa potrebbe anche accettare di acquisire almeno il 50% di azioni +1. La banca ha inoltre siglato un accordo vincolante con BPER Banca per vendere circa 400-500 filiali UBI.

Le review sui rating – spiega Fitch – riflette l’alta probabilità che l’operazione possa andare in porto ed avere effetti positivi sul merito di credito di UBI, che in una situazione stand alone sarebbero più bassi di quelli di Intesa. Il giudizio quindi riflette i potenziali benefici derivanti dall’acquisizione, che in termini di redditività e qualità degli attivi.

L’agenzia di rating prevede di risolvere la review una volta che sarà completata l’offerta di scambio, probabilmente entro la fine di luglio 2020.