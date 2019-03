UBI, accordo con sindacati: previste 100 assunzioni

editato in: da

(Teleborsa) – UBI ha siglato con tutte le rappresentanze sindacali, l’accordo che disciplina l’ulteriore fase del piano di esodi volontari correlato agli efficientamenti e alle sinergie definiti nell’ambito del Piano Industriale 2019/20 del Gruppo bancario, aggiornato con l’acquisizione delle 3 Banche avvenuta nel maggio 2017.

L’Intesa sindacale riguarda l’accoglimento di ulteriori 215 domande di ingresso al Fondo di Solidarietà di Settore già presentate in occasione del precedente piano di esodi. Inoltre, è stata prevista, anche a fronte delle recenti novità normative in materia pensionistica (tra cui “quota 100”), la possibilità di uscita per ulteriori 80 risorse, con accesso diretto alla prestazione pensionistica INPS nell’anno 2019.

L’uscita di tali risorse è prevista già a partire dal mese di maggio 2019 e i relativi oneri, pari a circa 64 milioni di euro lordi, saranno contabilizzati nei risultati nel primo trimestre del 2019. Le conseguenti sinergie di costo sono stimate in 19 milioni di euro annui a partire dal 2019.

Prosegue, inoltre, in coerenza con le previsioni di Piano Industriale, il ricambio generazionale correlato all’iniziativa di esodo, che consentirà, a sostegno anche dell’occupazione giovanile, l’ingresso di circa 100 nuove risorse entro il 2020.