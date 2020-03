TXT e-solutions, riepilogo operazioni azioni proprie

editato in: da

(Teleborsa) – TXT e-solutions ha acquistato, in data 13 marzo 2020, n. 5.400 azioni ordinarie al prezzo medio ponderato di 5,56 euro e per un controvalore di 30.043,50 euro.

L’acquisto è avvenuto nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie approvato dall’Assemblea degli Azionisti in data 18 aprile 2019.

Alla data del 13 marzo 2020, la società detiene n. 1.230.471 azioni proprie pari al 9,4606% del capitale sociale.

Nel frattempo a Milano, modesto guadagno per la società, che avanza di poco a +0,21%.