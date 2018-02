TXT e-Solutions, ricavi in aumento nel 2017

(Teleborsa) – Nel 2017, TXT e-Solutions, registra ricavi consolidati nel nuovo perimetro pari a 35,9 milioni di euro, con una crescita dell’8,4% rispetto ai 33,1 milioni nel 2016.

I ricavi di software per licenze, subscriptions e manutenzioni nell’anno sono stati 4 milioni (+22% rispetto al 2016), mentre i ricavi internazionali sono stati circa il 36% del totale, in crescita del 32% rispetto all’anno precedente.

Nel quarto trimestre, il fatturato è balzato del 2,4% a 9,8 milioni rispetto al quarto trimestre 2016 per l’andamento stagionale delle attività. Le attività del settore Aerospace & Aviation nello stesso periodo sono cresciute del 4,6%.

La società prevede che l’Ebitdasia in leggera flessione rispetto al 2016 (3,8 milioni), in particolare per effetto di accresciuti investimenti per lo sviluppo delle attività internazionali e per l’avvio della nuova Divisione TXT Sense sui temi di Realtà Aumentata.

La posizione finanziaria netta della Società al 31 dicembre 2017 era positiva per 87,3 milioni, investiti in depositi di liquidità a breve termine presso primarie banche italiane.