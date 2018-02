TXT e-solutions, E-Business Consulting cede intera quota a Laserline

(Teleborsa) – E-Business Consulting esce da TXT e-solutions.

Il socio del produttore di software ha infatti ceduto a Laserline, società detenuta in via diretta per il 60% da Enrico Magni, l’intera partecipazione detenuta in TXT e-solutions, pari al 25,62% del suo capitale sociale.

Il corrispettivo è di 35 milioni di euro, corrispondente ad una valorizzazione per ciascuna azione di TXT e-solutions di 10,50 euro circa, si legge in una nota.