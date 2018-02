TXT e-Solutions cavalca l’onda rialzista grazie ai risultati

(Teleborsa) – Brilla Txt E-Solutions, che passa di mano con un aumento del 3,72%. Il titolo, in generale, si allinea agli acquisti tornati con forza sul listino milanese e, in particolare, viene sostenuto dai conti 2017 annunciati venerdì scorso, che hanno mostrato ricavi in aumento.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Star. Al momento, quindi, l’appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Txt E-Solutions rispetto all’indice di riferimento.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 9,71 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 9,82. Il peggioramento di Txt E-Solutions è evidenziato dall’incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 9,66.