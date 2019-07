Twitter, trimestrale supera attese: EPS batte di 1 cent consensus

editato in: da

(Teleborsa) – Un trimestre sopra le attese per Twitter, che ha riportato profitti netti per 1,119 miliardi di dollari, pari a 1,46 dollari per azione, contro i circa 100 milioni, pari a 13 centesimi per azione, dello scorso anno.

L’utile per azione adjusted è di 20 centesimi per azione e supera i 19 centesimi previsti, ma escludendo anche altre voci straordinarie, l’utile unitario è calato da 8 a 5 centesimi per azione.

Twitter ha registrato un fatturato di 841,4 milioni, in rialzo del 18% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, superando le attese che indicavano ricavi per 829 milioni. Gli utenti attivi monetizzabili sono stati 139 milioni, di cui solo 29 milioni negli Stati Uniti, e risultano in rialzo del 14% rispetto al 2018.

Per il terzo trimestre, Twitter si aspetta un fatturato a 815-875 milioni, con un utile operativo a 45-80 milioni.