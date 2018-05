Tweet di Calenda: subito i dati trimestrali Alitalia

editato in: da

(Teleborsa) – E’ arrivata via tweet la richiesta formulata dal ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, e rivolta ad Alitalia, per la pubblicazione dei dati trimestrali economici e finanziari.

Il tweet recita testualmente: “Firmato atto di indirizzo a commissari Alitalia che prescrive pubblicazione dati trimestrali economici e finanziari”. In altri termini, il titolare del MISE chiede di conoscere il reale andamenti della situazione contabile che ricade nel periodo di commissariamento. Ancora 200 giorni a disposizione per salvare Alitalia, ma per farlo occorrono numeri certi che, nel bene e nel male, avranno il loro giusto peso nella contrattazione con l’acquirente. Lufthansa non può essere considerata ancora tale, dopo aver precisato di avere presentato un concept paper, ben altra cosa rispetto all’offerta formale.

Intanto Mario Turco M5s, si è visto approvare l’indagine conoscitiva sulla situazione Alitalia e, quindi è stata predisposta per la prossima settimana una commissione speciale al Senato per un giro di audizioni dove saranno presenti: i tre commissari di governo, MIT, MISE, MEF e parti speciali.