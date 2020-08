Tutela salute viaggiatori: Zingaretti esprime soddisfazione per riconoscimento a Fiumicino e Ciampino

editato in: da

(Teleborsa) – “Agli aeroporti di Fiumicino e Ciampino oggi un importante riconoscimento: sono i primi due scali europei per l’impegno sulla salute e il benessere di viaggiatori e personale. Orgogliosi di aver contribuito a questo risultato con il lavoro della nostra Sanità nel Lazio e sempre grazie di cuore a tutti gli operatori”. Lo scrive in un post su Facebook il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, sottolineando che “come principale porta d’accesso all’Italia facciamo e faremo di tutto per difendere il nostro Paese e la sicurezza delle persone”.

Una notizia che – oltre a inorgoglire tutto il Paese – testimonia l’impegno costante e determinante nella lotta alla pandemia che, negli ultimi giorni, è tornata, purtroppo, ad alzare la testa.

Una partita delicatissima per il futuro del nostro Paese nella quale giocano un ruolo centrale e prioritario gli scali di Fiumicino e Ciampino che hanno immediatamente risposto “presente” e sono i primi nell’Unione Europea, e terzi a livello globale, a ricevere l’Airport Health Accreditation rilasciato dall’Airports Council International (ACI), l’associazione internazionale che rappresenta più di 1.900 aeroporti e che sviluppa standard, politiche e best practice per gli aeroporti fornendo opportunità di informazione e formazione per elevare gli standard di sicurezza in tutto il mondo.

Un riconoscimento che dimostra come i protocolli e le misure adottate al “Leonardo da Vinci” e al “G.B. Pastine” siano all’avanguardia nelle procedure di contenimento alla diffusione dei virus e rappresentino un esempio di best practice da seguire nel settore del trasporto aereo.