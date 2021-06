Tutela risparmiatori, protocollo d’intesa Commissione Banche – Gdf

editato in: da

(Teleborsa) – Nasce oggi un nuovo sistema che sarà totalmente gratuito e impegnerà le istituzioni nello sviluppo di strategie di contrasto e prevenzione di violazioni inerenti finanziamenti, prestiti garantiti dallo Stato, moratorie su finanziamenti, ex lege e volontarie nonché alla gestione delle esposizioni creditizie deteriorate (NPL e UTP).



“Garantire un servizio gratuito per la tutela di tutti i cittadini: questa la sostanza del Protocollo che abbiamo firmato oggi pomeriggio con il Generale C.A. Zafarana, Guardia di Finanza, presso il mio ufficio. Come Presidente della Commissione d’inchiesta sul sistema bancario, ho deciso di avviare un sistema che sostenga davvero famiglie, imprese e cittadini in un momento di grandissima difficoltà per il nostro Paese e la nostra economia” – spiega la Presidente Ruocco sottolineando come il lavoro sia iniziato a marzo 2020, “quando decisi di raccogliere, per la prima volta, le segnalazioni dei cittadini che stavano avendo difficoltà con banche e finanziarie. Il sistema presentava però dei limiti oggettivi, come ad esempio l’impossibilità di allegare documenti e atti a supporto delle segnalazioni”.

“Le segnalazioni che ho ricevuto dai cittadini, durante questo anno, sono state davvero tantissime, per questo abbiamo deciso di affidarci ad un sistema più veloce e semplice da compilare. L’impegno che stiamo mettendo in questo progetto è imponente. Voglio garantire a chiunque si trovi in difficoltà con banche e finanziarie di potermi contattare. Nessuno è solo. Il risultato di oggi mi rende orgogliosa e sono felice di poter dire che è solo l’inizio di un lungo percorso che faremo tutti insieme per il rilancio del Paese” – conclude la Presidente non prima di aver sottolineato come “la collaborazione con la Guardia di Finanza sia stata fondamentale per l’avvio del progetto e rappresenta la chiave per affrontare l’emergenza. Ringrazio il Generale C.A. Zafarana per aver condiviso, con fattiva collaborazione, questa nuova progettualità”.