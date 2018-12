Turkish Airlines vola a Lusaka

editato in: da

(Teleborsa) – Turkish Airlines ha aggiunto al suo network Lusaka, capitale dello Zambia, 55esima destinazione africana del vettore.

I voli per Lusaka saranno operati dalla compagnia di bandiera turca due volte a settimana e in coincidenza con quelli per Dar es Salaam, in Tanzania.

Con l’introduzione di Lusaka, Turkish Airlines raggiunge ora 124 Paesi e 306 destinazioni in tutto il mondo confermando così la sua leadership di vettore che vola verso più Paesi e destinazioni internazionali al mondo.

Dall’Italia si vola a Lusaka con Turkish Airlines via Istanbul. La compagnia aerea opera voli diretti giornalieri dall’aeroporto di Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) verso Roma e Milano. Dal 7 gennaio 2019, Turkish Airlines collegherà Roma ad Ankara, con volo diretto.