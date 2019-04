Turkish Airlines prosegue l’espansione: è ora la volta di Marrakech

editato in: da

(Teleborsa) – La compagnia di bandiera turca Turkish Airlines ha aggiunto Marrakech al proprio network in sistematica crescita, la cosiddetta “città rossa” del Marocco. Dopo aver completato con successo il Grande Trasferimento e aver spostato tutte le operazioni di volo civili nel suo nuovo hub, l’Istanbul Airport, Turkish Airlines ha inaugurato proprio col suo collegamento verso la località turistica del Marocco il nuovo grande aeroporto. Marrakech è così la seconda destinazione dell’aerolinea turca nel Regno dello Stato Nord africano che si affaccia sull’Oceano Atlantico, la 308° a livello globale.

Il volo inaugurale dall’Istanbul Airport, atterrato al Marrakech Menara Airport, è stato accolto con il tradizionale saluto con il cannone ad acqua, in una cerimonia cui hanno partecipato i rappresentanti della compagnia aerea e del Marrakech Menara Airport, oltre alla stampa.

A partire da lunedì 15 aprile, i voli diretti Istanbul–Marrakech–Istanbul sono operati cinque giorni a settimana, mentre Turkish Airlines rafforza il titolo di compagnia aerea che vola verso più destinazioni internazionali di qualunque altro vettore.

“L’apertura dell’Istanbul Airport ha dato inizio a una nuova era per l’aviazione globale – ha dichiarato Ahmet Olmustur, Chief Marketing Officer (CMO) di Turkish Airlines in occasione del primo volo dal nuovo scalo – e Il nostro nuovo centro operativo è per noi un’importante occasione per sviluppare l’impareggiabile offerta del nostro network di voli a livello globale. Pertanto, stiamo lavorando a nuove strategie per capitalizzare su questa opportunità. Marrakech avrà sempre un posto speciale per noi in quanto è la prima destinazione che aggiungiamo dalla nostra nuova casa”.

Conosciuta come la “Città Rossa” per via del particolare colore del suolo, Marrakech è stata la prima capitale della storia del Marocco e offre l’opportunità di vivere tutto il fascino del Nord Africa in un unico luogo. Con edifici storici, famose moschee e colorati giardini fioriti situati ai piedi della catena montuosa dell’Atlante, Marrakech, il cui nome significa “Terra di Dio”, è sempre più meta turistica preferita dai viaggiatori di tutto il mondo.

Turkish Airlines è membro del network Star Alliance fondato nel 1997 come la più grande alleanza globale di compagnie aeree con un’ offerta di voli a livello mondiale ricevendo numerosi premi, tra cui l’Air Transport World Market Leadership Award e la Best Airline Alliance da parte di Business Traveller Magazine e Skytrax.

Fanno parte di Star Alliance 28 aerolinee: Adria Airways, Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, Avianca Brasil, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Air Portugal, THAI, Turkish Airlines, and United. Complessivamente, il network Star Alliance offre attualmente più di 18.800 voli giornalieri per 1.317 aeroporti in 193 paesi. Ulteriori voli in coincidenza sono offerti da Star Alliance Connecting Partner, Juneyao Airlines.