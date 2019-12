Turkish Airlines, ora anche da Istanbul a Xi’An

editato in: da

(Teleborsa) – Turkish Airlines, la compagnia aerea che offre l’opportunità di volare verso 126 Paesi dal suo hub di Istanbul, lunedì 30 dicembre ha aggiunto al suo network Xi’an, la città cinese dalla storia millenaria. Xi’An rappresenta la quarta destinazione della compagnia di bandiera turca nella Cina continentale e la 318esima nel mondo. I voli saranno operati tre volte a settimana con aeromobili Airbus A330.

Turkish Airlines, fondata nel 1933 con una flotta di 5 aerei e attualmente membro di Star Alliance, che ha iniziato a volare verso la Repubblica Popolare Cinese nel 1999 a Pechino come prima destinazione, ha così rafforzato la sua già importante presenza in Asia grazie ai voli per Xi’an. Con questa nuova destinazione, il network della compagnia aerea globale copre interamente la storica Via della Seta, che partiva da Xi’an arrivando fino a Venezia. XI’an è anche la città resa famosa dal rinvenimento dell’esercito di Terracotta, un insieme di statue collocato nel Mausoleo del primo imperatore Qin.

“Chiudiamo l’anno 2019 aggiungendo al nostro network una città molto speciale – ha dichiarato Bilal Eksi, General Manager di Turkish Airlines in occasione dell’inaugurazione del volo – dopo numerose innovazioni in diversi settori e il trasferimento nella nostra nuova casa nel corso del 2019. Trasporteremo i nostri ospiti provenienti da 126 Paesi appunto verso Xi’an, una delle più importanti capitali storiche, portando la Via della Seta sopra le nuvole, grazie alle nostre operazioni cargo. I nostri nuovi collegamenti contribuiranno inoltre alla crescita dei flussi in arrivo nel nostro Paese, visto il crescente interesse dei turisti cinesi per le località della Turchia”.