Turkish Airlines, ora anche da Istanbul a Port Harcourt in Nigeria

(Teleborsa) – Turkish Airlines ha aggiunto al proprio network Port Harcourt (PHC), città chiave della Nigeria e 56° destinazione in Africa. La compagnia aerea di bandiera turca opera così ora da Istanbul 4 nuovi collegamenti settimanali con Boeing 737-800/900. Turkish, vettore che vola verso più Paesi al mondo, con Port Harcourt porta il suo network a 311 destinazioni confermandosi così come la maggiore aerolinea globale.

“Inaugurando la nostra rotta verso Port Hancourt – ha dichiarato Kerem Sarp, Senior Vice President of Sales (2nd Region) di Turkish Airlines – abbiamo aggiunto una nuova pietra miliare alla missione di crescita in Africa della nostra compagnia. Con Port Harcourt come nostra quarta destinazione in Nigeria, Turkish Airlines continua a porsi come ponte tra le culture”

Turkish Airlines, fondata nel 1933 con una flotta di cinque aerei e che da tempo è membro di Star Alliance, dispone oggi di una flotta di 335 aeromobili (passeggeri e cargo) che volano appunto verso 311 destinazioni di 124 paesi di cui 261 internazionali e 50 nazionali.

Il network Star Alliance è stato fondato nel 1997 ed è la più grande alleanza globale di compagnie aeree per una offerta di voli a livello mondiale. Star Alliance ha ricevuto numerosi premi, tra cui l’Air Transport World Market Leadership Award e la Best Airline Alliance da parte di Business Traveller Magazine e Skytrax.

Le compagnie aeree membri sono: Adria Airways, Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, Avianca Brasil, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Air Portugal, THAI, Turkish Airlines e United.

Complessivamente, il network Star Alliance offre attualmente più di 18.800 voli giornalieri per 1.317 aeroporti di 193 Paesi. Ulteriori voli in coincidenza sono offerti da Star Alliance Connecting Partner, Juneyao Airlines.