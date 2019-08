Turkish Airlines, nuovi collegamenti per Città del Messico e Cancún

editato in: da

(Teleborsa) – Continua ad espandersi la Turkish Airlines, che nella giornata odierna ha annunciato nuovi collegamenti verso l’America. Il network della compagnia turca si è arricchito grazie alle mete di Città del Messico e Cancún: queste due rappresentano la 18esima e 19esima destinazione di Turkish Airlines in America.

Dal 21 agosto sono operati con una frequenza di tre collegamenti a settimana sulla rotta Istanbul – Città del Messico – Cancún.

M. Ilker Ayci, Chairman of the Board and the Executive Committee di Turkish Airlines, parlando in occasione dei voli inaugurali, ha dichiarato: “Continuiamo a espandere i confini del nostro network di voli, seguendo la nostra strategia di crescita. Dopo Bali, siamo lieti di poter connettere anche queste due città dell’America Centrale a 125 Paesi in tutto il mondo“.

“Siamo convinti – ha concluso – che questi nuovi collegamenti rafforzeranno i rapporti tra la Turchia e il Messico sotto ogni aspetto”.