Turkish Airlines, nuova tratta per Bali

editato in: da

(Teleborsa) – Continua il vasto ventaglio di offerte da parte della compagnia aerea turca. La Turkish Airlines aggiunge una nuova destinazione, importante anche per l’espansione del turismo: Bali, in Indonesia, è l’ultima destinazione in ordine di tempo che sarà raggiunta dalla base di Istanbul.

Il volo ha registrato un load factor dell’84% con 250 passeggeri a bordo ed è stato operato con il primo Boeing 787-9 Dreamliner della compagnia aerea. Ha commentato questa nuova rotta anche il Senior Vice President Sales, Kerem Sarp, che ha dichiarato: “L’introduzione di aeromobili di ultima generazione nella nostra flotta ci spinge a lanciare nuovi voli diretti verso destinazioni sempre più lontane. Con l’inaugurazione dei collegamenti diretti per Bali, nostra seconda meta in Indonesia, continuiamo a rafforzare la nostra missione per raggiungere ogni angolo del mondo”.