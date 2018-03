Turkish Airlines, nuova rotta da Istanbul per Samarcanda

(Teleborsa) – Turkish Airlines aumenta il numero delle sue destinazioni con il lancio di urna nuova rotta per Samarcanda, terza città dell’Uzbekistan in quanto a numero di abitanti, capoluogo della omonima regione. L’Uzbekistan è uno stato sovrano dell’Asia centrale, per massima parte pianeggiante. Confina a nord e ad ovest con il Kazakistan, a est con il Kirghizistan e il Tagikistan, a sud con l’Afghanistan e il Turkmenistan.

Da tempo nota come "vettore che vola in più paesi al mondo", Turkish Airlines con le sue 301 destinazioni in 121 diversi paesi aggiunge dal 16 marzo Samarcanda alle sue rotte. Il nuovo volo, oprato con Boeing 737-800, collegherà due volte la settimana (martedì e venerdì) Istanbul con la città dell'Uzbekistan forte di 2700 anni di storia e che si trova lungo la famosa "Via della seta" tra l'Europa e l'Asia.