Turkish Airlines, nel 2017 crescita passeggeri del 9,3% per un totale di 68,6 milioni

(Teleborsa) – Positivi i risultati 2017 per Turkish Airlines con l’aumento del 9,3% di passeggeri rispetto all’anno precedente, che hanno così raggiunto un totale di 68,6 milioni.

Lo scorso anno il load factor ottenuto dalla compagnia turca ha raggiunto il 79,1% aumentando di 4,7 punti rispetto al 2016. Inoltre, il load factor riferito al solo mese di dicembre del 2017, pari al 79,7%, ha raggiunto un record storico: mai nell’ultimo mese dell’anno, infatti, la compagnia e’ arrivata a toccare risultati in percentuale così alti.

Tra gennaio e dicembre 2017 l’aumento della domanda e del numero totale di passeggeri sono stati rispettivamente del 7,9% e del 9,3% rispetto allo stesso periodo del 2016.

Turkish Airlines, quotata alla Borsa di Istanbul, è la compagnia aerea di bandiera della Turchia, con sede a Istanbul, nel quartiere Yesilköy del distretto di Bakirköy nei pressi dell’Aeroporto di Istanbul-Atatürk. La compagnia gestisce servizi di linea in 200 aeroporti internazionali e in 47 aeroporti nazionali, servendo un totale di 247 aeroporti in Europa, Asia, Africa e nelle Americhe.

È la quarta compagnia mondiale per numero di aeroporti serviti. Il suo hub principale è appunto l’aeroporto di Istanbul-Atatürk e dal 1 aprile 2008 fa parte dell’alleanza mondiale fra compagnie aeree Star Alliance. Un “raggruppamento” che è la più grande alleanza globale di compagnie aeree del mondo con sede a Francoforte sul Meno, in Germania.

Star Alliance venne fondata il 14 maggio 1997 da United Airlines, Lufthansa, Air Canada, Scandinavian Airlines e Thai Airways International e attualmente, con Turkish Airlines, ne comprende 26. Ne fanno inoltre parte Adria Airways, Aegean Airlines, Air China, Air India, Air New Zealand, All Nippon Airways, Asiana Airlines, Austrian Airlines, Avianca, Avianca Brazil, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EgyptAir, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, Swiss International Air Lines, TAP Air Portugal.