Turkish Airlines, indagine Nielsen su tendenze passeggeri

(Teleborsa) – I passeggeri a bordo dei voli richiedono postazioni di ricarica per i loro device, ma sono divisi se permettere o meno le telefonate a bordo. E’ quanto emerge dall’indagine “Turkish Airlines Global Aviation Trends 2017″, condotta da Nielsen che rivela gli ultimi trend sulle preferenze dei passeggeri in dieci mercati chiave nel mondo. Nielsen è Azienda globale di misurazione e analisi dati presente in più di 100 Paesi e attiva da oltre 90 anni che fornisce la più completa e affidabile visione al mondo sui consumatori e sui mercati.

Ad esempio, la maggior parte dei passeggeri di Regno Unito, Stati Uniti, Giappone, Francia, Svezia e Germania non è d’accordo con i vettori che consentono di utilizzare il proprio cellulare durante il volo. Tra questi Paesi, il 36% in Germania e il 48% nel Regno Unito, è invece favorevole al suo utilizzo.

Le motivazioni: i passeggeri si preoccupano per il potenziale disturbo (Stati Uniti: 89%, Giappone: 93%) o non ritengono sia necessario essere sempre raggiungibili (Germania: 69%). Tuttavia, la percentuale di passeggeri favorevoli all’utilizzo della telefonia mobile durante il volo è particolarmente alta in India (73%), Cina (70%) e negli Emirati Arabi Uniti (63%). La media globale è del 51%: questo è uno dei risultati dell’ultima indagine annuale relativa ai trend del settore aviazione a livello globale.

La compagnia Turkish Airlines ha iniziato a valutare lo studio condotto dall’istituto di sondaggi Nielsen per fare luce su come l’industria dell’aviazione andrà sviluppandosi in dieci Paesi coinvolti nel 2018. Per il futuro dei viaggi aerei, come dimostra l’indagine, le aspettative più importanti per i passeggeri sono sedili più confortevoli e accesso a internet veloce e gratuito. Entrambi i punteggi hanno registrato un significativo aumento rispetto al precedente periodo di rilevazione. I compartimenti letto a bordo sono in terza posizione sulla “lista dei desideri” per il futuro dell’aviazione. E alla domanda su quali sono le raccomandazioni di cui fidarsi, la ricerca precisa che le esperienze personali dei passeggeri si trovano al primo posto.

In assenza di voli diretti per destinazioni intercontinentali, sorprendentemente un’ampia percentuale di passeggeri (36%) preferisce partire dall’aeroporto più vicino e fare transito in un aeroporto estero, piuttosto che raggiungere con volo domestico, treno o auto un aeroporto nazionale più grande con collegamenti diretti di lungo raggio (42%). In Francia la percentuale degli intervistati che preferisce la partenza dall’aeroporto più vicino con trasferimento verso un hub estero è addirittura superiore a coloro che preferiscono l’opzione con volo domestico, rispettivamente 43% e 32%.

La maggior parte dei passeggeri del trasporto aereo (69%) predilige prezzi all-inclusive anziché partire da una base tariffaria più bassa, in particolare in Sud Africa, Svezia e India, e in crescita anche in Giappone e negli Stati Uniti. La convenienza è il motivo principale (72%) per preferire l’opzione di prezzo all-inclusive, soprattutto in India (91%), Cina (78%) e Sudafrica (78%).

Durante l’attesa ai gate, i passeggeri danno particolare importanza a informazioni tempestive sui ritardi e relative motivazioni (95%), a una persona di riferimento aggiuntiva in caso di ritardi (87%) e a postazioni per ricaricare gratuitamente dispositivi come computer portatili o telefoni cellulari (87%).

Durante il volo, la pulizia della cabina e delle toilette (96%) rappresenta la massima aspettativa in tutti i Paesi. La cordialità, attenzione e disponibilità del personale di bordo (94%) e la qualità del cibo e delle bevande (94%) vengono subito dopo la pulizia della cabina. Per quanto riguarda le aspettative dei passeggeri a bordo, l’opportunità di bere acqua è la più comune (90%). Anche la presenza di cibi sani è rilevante (83%). Entrambe le aspettative sono più elevate negli Emirati Arabi Uniti e in India.

Dopo il volo, un servizio di consegna semplice per il bagaglio eventualmente smarrito (92%) si delinea quale aspettativa primaria dei passeggeri, soprattutto in Sudafrica (96%), Cina (95%) ed Emirati Arabi Uniti (94%). Ciò che i passeggeri apprezzano maggiormente dei loro precedenti voli sono l’igiene o la pulizia della cabina dell’aeromobile (91%), nonché i comportamenti e gli atteggiamenti del personale di bordo (91%). Seguono la sufficienza di luce in cabina (91%), la qualità del catering (75%) e il comfort dei sedili (72%).

Ogni anno, come metodo di routine, Turkish Airlines analizza i comportamenti dei viaggiatori, prima, durante e dopo il viaggio. Per il recente studio Turkish Airlines Global Aviation Trends, l’istituto di ricerche di mercato Nielsen ha intervistato, attraverso un sondaggio online, un totale di 8.150 individui dai 18 anni di età in su che hanno volato con una compagnia aerea negli ultimi 2 anni. Gli intervistati provenienti da Cina, Francia, Germania, India, Giappone, Sudafrica, Svezia, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito e Stati Uniti hanno partecipato al sondaggio nel periodo compreso tra il 16 e il 26 febbraio 2018.