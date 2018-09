Turkish Airlines, Gold Sponsor del Salone d’Impresa il 25 e 26 settembre a Pordenone

editato in: da

(Teleborsa) – “Incontro” Turkish Airline e piccole e medie imprese del Triveneto il 25 e 26 settembre in occasione della nuova collaborazione con Salone d’Impresa di Venezia che si terrà, come Terza Edizione dei Salone delle Medie Imprese, presso Unindustria a Pordenone. Harun Bastürk, Senior Vice President e Sales (Europe & Middle East) della compagnia turca sarà relatore della conferenza dedicata a “Le Strategie e gli Strumenti di Crescita delle Medie Imprese narrate dalle Imprese stesse” in programma il 25 settembre. Turkish è Gold Sponsor del Salone..

Torna così a Pordenone il Salone delle Medie Imprese giunto alla terza Edizione. Organizzato come sempre dal Salone d’Impresa di Venezia si svolgerà con il Patrocinio della Regione Friuli Venezia. Un’edizione in grande crescita, questa 2018, che vedrà infatti oltre alla partecipazione di due realtà patrocinanti e di un nuovo sponsor, anche la presenza di ben 12 partner scientifici 57 relatori suddivisi nelle quattro sessioni del Convegno.

Harun Bastürk metterà in luce la grande attenzione che Turkish Airlines rivolge ai clienti business attraverso il suo Turkish Airlines Corporate Club, esclusivo programma dedicato ai clienti corporate della compagnia. Grazie a questo specifico programma la compagnia aerea si propone come partner ideale dei viaggiatori d’affari offrendo loro benefit come sconti esclusivi e flessibilità nella modifica dei voli, una speciale franchigia bagaglio e privilegi pre-imbarco, per rendere ogni viaggio più semplice e vantaggioso.

“È per me un onore partecipare a questo prestigioso evento, occasione per dimostrare nuovamente l’interesse di Turkish Airlines verso l’Italia e le sue aziende – ha detto Harun BastürkIl – in quanto il Triveneto è per noi un importante bacino: nel 2017 abbiamo trasportato un totale di 266.263 passeggeri. Grazie ai 21 collegamenti settimanali operati da Venezia verso Istanbul e da Istanbul, nostro hub strategicamente posizionato, verso 122 Paesi in tutto il mondo, offriamo numerose opzioni di viaggio sia ai turisti che ai residenti di quest’area”.

Turkish Airlines, la compagnia aerea con più destinazioni al mondo che opera attualmente 3 voli giornalieri tra Venezia e Istanbul, continuerà a impegnarsi per migliorare la già ottima performance registrata nella regione.