Turkish Airlines, 30 feriti per turbolenza prima di atterraggio New York

(Teleborsa) – E’ di 30 tra feriti e contusi il bilancio di una violenta turbolenza su un volo della Turkish Airlines partito da Istanbul e diretto a New York. Quarantacinque minuti prima dell’atterraggio previsto all’aeroporto John Fitzgerald Kennedy, il Boeing 777-300 con a bordo oltre 300 passeggeri è incappato improvvisamente in una zona di aria chiara dove imperversavano violente correnti. Buona parte di quanti al momento non avevano le cinture di sicurezza allacciate ha subito sballottamenti all’interno del velivolo riportando lesioni.