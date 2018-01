Turkish Airlines, 20 Airbus A350XWB più 5 opzioni

(Teleborsa) – Firmato a Parigi da Turkish Airlines e Airbus un Mou (Memorandum of Understanding, ovvero Memorandum d’Intesa) per l’a fornitura di 20 nuovi A350-900XWB (eXtra Wide Body) più 5 opzioni. L’accordo è stato firmato all’Eliseo durante la visita ufficiale in Francia del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, nel corso dell’incontro con il presidente francese Emmanuel Macron.

“Con Turkish Airlines cheserve più destinazioni di qualsiasi altra compagnia aerea in tutto il mondo – ha detto M. Ilker Ayci, presidente del Cda e del comitato esecutivo dell’aerolinea di Istanbul – siamo lieti di affidarci al nuovo A350 XWB per sviluppare ulteriormente le nostre principali rotte internazionali dal nostro Paese”.

“Il nostro accordo rappresenta un significativo passo avanti nel miglioramento dell’esperienza di volo dei nostri passeggeri – ha proseguito Ayci – e questo ordine è destinato a svolgere un ruolo chiave nel nostro business in crescita negli anni a venire. Durante i colloqui per finalizzare l’ordine valuteremo inoltre l’aumento del volume di affari per l’industria locale, che porterà un grande guadagno per il settore”.

La Turchia è parte integrante della catena di distribuzione Airbus da quasi 20 anni, essendo un partner in tutti i programmi di aeromobili del costruttore europeo, incluso appunto l’A350 XWB. Mentre Airbus si concentra sul continuo sviluppo di progetti di cooperazione a lungo termine con la Turchia, le industrie aeronautiche del paese hanno progressivamente intrapreso e costruito un notevole portfolio di capacità e competenze negli ultimi 10 anni.