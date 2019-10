Turismo, TTG, Sia e Sun inaugurate a Rimini

editato in: da

(Teleborsa) – Folla delle grandi occasioni a Rimini per l’inaugurazione di TTG Travel Experience, SIA Hospitality Design e SUN Beach & Outdoor Style, le tre fiere di Italian Exhibition Group dedicate all’industria del turismo, in programma fino a venerdì 11 ottobre presso la Fiera di Rimini.

Tante le personalità presenti all’inaugurazione, a partire dalla sottosegretaria al Turismo Lorenza Bonaccorsi. “Il turismo è una delle grandi industrie del Paese, dobbiamo lavorare per qualificare l’offerta”, ha dichiarato la sottosegretaria.

“Tre saloni internazionali legati fra loro da un programma nel quale Italian Exhibition Group ha saputo mettere insieme tutti i grandi protagonisti delle analisi e del pensiero su ciò che ispirerà la domanda turistica futura”, ha aggiunto il presidente di IEG Lorenzo Cagnoni.

“Questa fiera serve per ribadire che l’Italia ha bisogno di una prospettiva industriale”, ha continuato il sindaco di Rimini Andrea Gnassi, mentre l’assessore al Turismo dell’Emilia-Romagna, Andrea Corsini, ha ribadito come la Regione abbia reso il “turismo un comparto fondamentale, che rappresenta il 13 per cento del prodotto interno lordo, con le sue 55mila imprese che danno lavoro ad oltre 400mila persone”.

Oltre 130 le destinazioni rappresentate in fiera disposte nell’are “The World” e buyers da 85 Paesi per un’edizione dal forte impatto internazionale: il 65% circa dall’Europa, con tutti i continenti rappresentati. Le delegazioni più numerose arriveranno da Stati Uniti, Regno Unito, Russia e Germania, ma anche dalla Cina che dopo il boom dello scorso anno sarà presente con una delegazione ancora più numerosa.

Per la prima volta, saranno a TTG buyers provenienti da Cile, Perù, Kuwait, Quatar, mentre in collaborazione con National Geographic, durante i tre giorni della manifestazione saranno presentate otto destinazioni turistiche emergenti: l’Uzbekistan, la Colombia, la Georgia, il Botswana, la Repubblica della Macedonia del Nord, il Giappone, Kerala e Tamil Nadu, ovvero l’altra India.

Focus anche sul Costa Rica, country partner di questa edizione, Paese che punta a diventare il primo al mondo a emissioni zero entro il 2050, considerato uno dei più felici del mondo, e sulla Turchia, al centro di un incontro nell’ambito del progetto speciale che TTG Travel Experience dedica quest’anno al turismo attivo.

In fiera anche uno stand che per la prima volta presenta l’Iran con operatori qualificati e riuniti sotto l’insegna del loro Paese e insieme al governo. Un padiglione ancor più grande è dedicato all’African Village, mentre l’Egitto presenta in anteprima a TTG l’apertura nel 2020 del Gran Egyptian Museum.