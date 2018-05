Turismo, segnali incoraggianti: sarà estate positiva

editato in: da

Se il buongiorno si vede dal mattino, c’è da stare allegri. La stagione turistica primaverile sta andando molto bene e si profila un’estate molto positiva. Lo ha dettp il presidente della Federalberghi, Bernabò Bocca, intervenendo all’assemblea annuale.

“Le prime avvisaglie sul 25 aprile e sul primo maggio sono state molto positive rispetto all’anno scorso”.

“Per l’estate – ha spiegato il numero uno degli albergatori – ci aspettiamo una buona affluenza del turismo internazionale, ma soprattutto quello che sta crescendo sono i turisti italiani, che continuano a viaggiare e a rimanere in Italia”, ha aggiunto.

PESA L’INCOGNITA SICUREZZA – “Se non ci saranno problemi di sicurezza – ha aggiunto Bocca – l’unica cosa che ci preoccupa, la stagione estiva sarà positiva per il turismo italiano, con un sempre maggior flusso di turisti internazionali e con gli italiani che scelgono l’Italia come meta delle vacanze”.