Turismo, Pitocchi (Visit Bergamo): “Aeroporto vitale per sviluppo settore e economia locale”

(Teleborsa) – Nel corso del World Route 2021, il più importante evento dell’industria dell’aviazione che coinvolge aeroporti, compagnie aeree ed i principali tourism authority del mondo, ospitato quest’anno da SEA, Regione Lombardia, Comune di Milano, ENIT e dall’Aeroporto di Bergamo, è intervenuta anche Visit Bergamo, agenzia di promozione turistica del territorio.

La responsabile Alessandra Pitocchi ha ribadito il forte impatto che l’aeroporto di Milano Bergamo esercita non solo per il territorio locale ma anche più estesamente e in particolare per l’est Lombardia. Un ruolo che viene ribadito anche nella prospettiva della funzione fondamentale che lo scalo è chiamato a svolgere in occasione di Bergamo e Brescia capitale della cultura 2023.

“Sicuramente sappiamo tutti quanto abbia inciso il tema Covid sulle prestazioni turistiche. Noi abbiamo perso, soltanto nell’area di Bergamo, il 70% nel 2020. Nel 2021 abbiamo visto risalire l’attività con un +55% rispetto al 2020 però abbiamo una fotografia che lo specchio esatto di quello che vuol dire quando sul nostro territorio viene a mancare il turismo internazionale portato dall’aeroporto”, ha spiegato la responsabile di Visit Bergamo, ricordando che ora c’è “un turismo locale, prevalentemente di seconde case, polarizzato prevalentemente sul turismo outdoor”.

“L’aeroporto per noi è il volano perfetto per promuovere il territorio e tutta l’area di Milano e dell’Est Lombardia su tutte le destinazioni europee. Per noi chiaramente è un veicolo prioritario – ha sottolineato Pitocchi – e attraverso la collaborazione decennale con l’aeroporto, riusciamo ad intercettare anche tutti i territori collegati con noi dalle compagnie aeree e collaborare con loro”.

“Il network aeroportuale per noi è assolutamente vitale per lo sviluppo del turismo leiusure che senza l’aeroporto non può esserci”.