Turismo Online, Peruzzini (TPT): “Toscana ha grandi opportunità di crescita e miglioramento qualità offerta”

(Teleborsa) – La Toscana si propone in prima linea per il potenziamento del turismo digitale, puntando non solo ai numeri, ma anche al miglioramento della qualità dell’offerta, perché il turismo digitale e le modalità con cui viene promosso si traducono in maggiori opportunità di crescita per il futuro. Lo ha detto Alberto Peruzzini, direttore di Toscana Promozione Turistica (TPT), nel corso di Ecosistemi Digitali, l’appuntamento che segue la due giorni di BTO (Buy Turism Online).

Abbiamo chiesto quali potenzialità di crescita ha il turismo digitale, che oggi conta per un quinto del fatturato totale del settore e con quali modalità la Toscana migliora l’esperienza turistica nell’ottica del “vieni e torna”.”Il digitale crescerà ulteriormente, perché la Toscana è una regione fortemente internazionalizzata rispetto ai flussi turistici”, ha chiarito Peruzzini, aggiungendo “se contiamo anche la sharing economy ed il b2b, quasi il 60% del movimento turistico della nostra regione è fatto da turismo internazionale, quindi turisti che usano ancora di più rispetto ai turisti nazionali vari canali digitali”.

“Questo ci metterà in condizione di essere ancora più pronti a uno sviluppo che sarà sempre maggiore, anche nei prossimi anni e probabilmente non cambierà solo quantitativamente ma anche qualitativamente”, ha affermato di direttore di TBT.

“La Toscana è pronta perché il turismo digitale è una rappresentazione naturale di un racconto nuovo, degli itinerari e delle esperienze di viaggio, che vengono raccontate non solo nei portali e canali online, ma anche sui social”, ha spiegato Peruzzini, concludendo “racconti nuovi, racconti innovativi e nuove forme di viaggio diventano, almeno ce lo auguriamo, il punto di incremento del turismo più significativo dei prossimi anni e accanto ai prodotti consolidati sempre più forti saranno quei prodotti innovativi ed emergenti, fuori dai cliché degli itinerari già battuti dal turismo”.