Turismo, Onesti: “Scali pugliesi asset strategico per sviluppo Regione”

(Teleborsa) – Unica meta italiana inserita in classifica, Bari ha conquistato il quinto posto nella “Best in Europe 2019” di Lonely Planet che segnala le prime 10 destinazioni europee consigliate per l’estate.

Oltre al rinnovato centro storico, alle orecchiette, alle spiagge e agli spazi culturali, alla base dell’importante riconoscimento assegnato al capoluogo pugliese, per il presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti, vi è anche il ruolo degli aeroporti pugliesi quale asset strategico per le politiche di sviluppo turistico.

“In questi ultimi anni, la rete aeroportuale pugliese, maggiormente lo scalo di Bari, ha registrato una crescita del traffico, in particolare quello internazionale, di assoluto valore. L’intensa attività di promozione della Puglia, sui principali mercati ha permesso altresì, di creare e consolidare un network ampio di collegamenti che copre tutte le principali destinazioni nazionali e internazionali. Un mix di opportunità garantito da collegamenti point to point, o attraverso gli hub europei, che hanno fatto della nostra regione un brand turistico riconosciuto su scala globale” ha affermato Onesti.

Secondo il Presidente di Aeroporti di Puglia “per stimolare la crescita del territorio e lo sviluppo del traffico leisure è essenziale e strategico migliorare l’accessibilità aerea e potenziare le politiche attrattive”. “Non a caso – ha concluso Onesti – il Piano strategico 2019-2028 di Aeroporti di Puglia tiene conto delle dinamiche e previsioni di crescita del traffico, ridisegna le strategie di sviluppo verso ulteriori mercati con grandi potenzialità, per garantire nuove opportunità di business e per potenziare la brand awareness del marchio Puglia in un contesto di qualità delle infrastrutture e dei servizi prestati, attrazione verso i passeggeri e interesse dei vettori”.