Turismo, l’Umbria rialza la testa dopo il sisma e torna meta ideale

(Teleborsa) – Quando si parla di turismo l’Umbria è da sempre uno dei fiori all’occhiello del nostro Paese. A rendere decisamente più scuro lo scenario però, ci hanno pensato purtroppo i drammatici eventi sismici del 2016 che hanno prima frenato e poi rallentato l’ondata di turismo che di solito popolava la zona, in ogni periodo dell’anno.



2018 da record – Il peggio però sembra essere alle spalle. “È un 2018 da record quello che l’Umbria ha vissuto in termini di flussi turistici e il positivo andamento delle presenze dei turisti durante queste festività in Umbria conferma come la nostra regione sia tornata ad essere considerata e apprezzata come meta ideale e si sia chiusa la fase negativa seguita agli eventi sismici del 2016″. Queste le parole del Presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini e del Vicepresidente e assessore al Turismo, Fabio Paparelli.

I dati ancora parziali, sottolineano, ma “ci consentono già di prevedere pressoché ovunque un pieno recupero per il settore turistico, con un ritorno, se non il superamento, agli eccellenti risultati dei flussi turistici pre-sisma”.