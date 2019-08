Turismo, le 54 mila imprese in Italia impiegano oltre 323 mila addetti

editato in: da

(Teleborsa) – Secondo la Camera di Commercio di Milano, le imprese del turismo in Italia sono 54 mila con 323 mila addetti impiegati nel settore. Si stima inoltre che il giro d’affari relativo sia di 16 miliardi di euro.

Nella sola Lombardia, rileva l’ufficio studi, si contano 4 mila imprese e 41 mila addetti per 3 miliardi di business. Tra il 2014 e il 2019 le imprese attive sono passate da 44 mila a 54 mila a livello nazionale; in Lombardia erano oltre 3 mila e oggi superano le 4 mila nello stesso periodo di tempo.

A guidare le imprese sono spesso gli uomini, ma nel settore la presenza femminile è concreta: le donne pesano il 33% in Lombardia e il 35% in Italia. Forte anche la presenza giovanile con l’8% di tutte le imprese, mentre gli stranieri controllano il 7% in regione e il 6% in Italia.

“Bisogna puntare sulla qualità, sulla diversificazione dell’offerta, non solo commerciale, mettendo in evidenza il patrimonio che noi abbiamo in maniera permanente: museo e siti archeologici, artigiani e ristoratori di qualità – ha detto Valeria Gerli, membro di giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi – Occorre orientare e indirizzare i visitatori alla scoperta di tutte le proposte, anche quelle minori e di nicchia. La visita, il viaggio devono essere occasioni di crescita, educazione, acculturazione, conoscenza dell’altro.”