Turismo, in Sardegna resort e hotel 100% green

editato in: da

(Teleborsa) – Coniugare turismo ed ecologia, preservando le bellezze naturali di una terra incontaminata e ricca di bellezza, come la Sardegna, ma senza rinunciare a servizi e benessere.

Con questa filosofia, Delphina Hotels & Resorts si conferma leader del turismo sostenibile grazie alle sue strutture a 4 e 5 stelle nel nord della Sardegna che usano 100% energia green.

La catena è infatti la prima italiana e una delle prime al mondo a utilizzare solo energia da fonti rinnovabili, con un risparmio di 3.536 tonnellate di Co2 ogni anno. Nell’ultimo triennio sono state più di 10.600 le tonnellate risparmiate, l’equivalente della Co2 assorbita da 75.000 alberi in un anno intero.

Non solo. Grande attenzione è rivolta anche alla mobilità sostenibile tanto che, all’interno delle strutture Delphina per lo spostamento degli ospiti circolano veicoli elettrici ricaricati sul posto e sono presenti anche colonnine per le auto elettriche degli ospiti.

Dal 2019 è stato abolito l’utilizzo delle bottiglie di plastica da strutture e uffici, con un risparmio di più di 68.700 bottiglie, sostituite con vetro e alluminio, svolta che ha interessato le 1600 camere e appartamenti, i 32 ristoranti e i 22 bar del gruppo.

“I risultati raggiunti – spiega il direttore marketing Libero Muntoni – sono il segnale di come si possa fare impresa nel comparto turistico rispettando e valorizzando i territori. Anche con l’emergenza Covid abbiamo mantenuto le nostre policies per la tutela dell’ambiente conciliandole con i protocolli sanitari”.