Turismo in crescita nonostante il maltempo

editato in: da

(Teleborsa) – Nonostante il tempo sia stato incerto per parecchi mesi, ciò non ha cambiato l’idea dei turisti che, per l’estate, hanno scelto di trascorrere le vacanze in Italia. Secondo l’indagine CNA Turismo e Commercio, da luglio a settembre si registrerà in Italia un aumento di 1,9 milioni in più di presenze, per una spesa complessiva di 38 miliardi, tenendo contro di tutte le componenti del turismo.

Saranno presenti più turisti stranieri, ben 104 milioni di presenze assicurate da vacanzieri provenienti da altri paesi. I tedeschi sono il popolo che più sceglie l’Italia per le sue vacanze estive, seguiti da francesi e britannici. La spesa turistica allargata toccherà quota 38 miliardi, ben 200 milioni in più del 2018. Venti spesi da turisti italiani e 18 dagli stranieri: lo shopping ammonterà a 4,5 miliardi, di cui 1,8 miliardi da parte degli stranieri e 2,7 dagli italiani.

Un tipo di turismo in crescita è rappresentato dal turismo esperienziale, dove i vacanzieri si sporcano le mani e realizzano oggetti fatti a mano o delizie agroalimentari anche grazie all’aiuto di artigiani, agricoltori e allevatori che saranno in ben 25 milioni quest’anno. Il binomio sole&mare resta il binomio vincente, ma è in crescita anche l’attrazione esercitata dalle città d’arte come Roma, Milano e Firenze senza disdegnare anche le vacanze termali, che iniziano ad attrarre anche i giovani.

(Foto: Malachi Witt da Pixabay )